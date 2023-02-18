واشنطن تتهم موسكو لأول مرة بـ

2023/02/18 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل نحو أسبوع من حلول الذكرى السنوية للغزو الروسي لأوكرانيا، اتهمت الولايات المتحدة رسميا وللمرة الأولى موسكو بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، في خطوة تحمل أبعادا مهمة على الصعيدين السياسي والقانوني.

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