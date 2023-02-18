هجوم بقنبلة يدوية يستهدف قناة “UTV” وسط بغداد

2023/02/18 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قناة “UTV” المملوكة لرجل الأعمال سرمد الخنجر، اليوم السبت، تعرض مكتبها في بغداد لهجوم بقنبلة يدوية.

وقالت الناة في بيان مقتضب “هجوم بقنبلة يدوية استهدف مكتبنا وسط بغداد”.

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