بغداد.. استشهاد منتسب واصابة اخر جراء مداهمة لأحد تجار المخدرات

2023/02/18 | 21:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأستشهاد منتسب امني واصابة اخر جراء مداهمة لأحد تجار المخدرات في بغداد.

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