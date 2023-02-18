استهداف مكتب قناة فضائية برمانة يدوية

2023/02/18 | 21:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت بأستهداف مكتب قناة utv برمانة يدوية في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

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