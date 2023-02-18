"لأنه فرنسي".. دي ماريا متفاجئ من منح باريس "كل القوة" لكيليان مبابي في وجود ميسي

2023/02/18 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُوجيء الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بتسليم نادي باريس سان جيرمان "كل القوة" لكيليان مبابي، عندما وقع اللاعب صفقة جديدة مع الفريق، خاصة مع وجود ليونيل ميسي بجانبه.

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