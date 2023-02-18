شاهد.. استهداف مكتب قناة UTV في بغداد برمانة يدوية

2023/02/18 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: استهداف مكتب قناة UTV في بغداد برمانة يدوية pic.twitter.com/V1uxMEk67p — المسلة...

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استهداف مكتب قناة UTV في بغداد برمانة يدوية أولاً على المسلة.

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