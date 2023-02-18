2023/02/18 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر نص بيان مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي عن...

ظهرت المقالة مجلس أمناء شبكة الاعلام يطلب التحقيق في نشر صحيفة الصباح لموضوع يخص العلاقة مع الإقليم أولاً على المسلة.

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