2023/02/18 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرف العملة بفارق 18 نقطة عن 1320 وسميسم لـ (الزمان): توقّع إنخفاض جديد للدينار أمام الدولار لأن الأزمة مركبة بغداد – قصي منذر توقعت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم ،عودة الدينار المحلي الى الانخفاض امام الدولار نتيجة عدم تحقق الاستقرار الاقتصادي ،واكدت ان ازمة الدولار وتقلباته المستمرة ناتجة عن عوامل ساسية واقتصادية.وقالت سميسم […]

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