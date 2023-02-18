2023/02/18 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يبحث مع وزراء خارجية الدول أوضاع العراق والمنطقة واشنطن تجدّد الدعم للسوداني في إجراء إصلاحات تحقّق التنمية ميونخ – الزمان اجرى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، مباحثات تعاون مع وزراء وممثلي عدد من الدول المشاركة في مؤتمر ميونخ للامن في المانيا .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني بحث مع وزير الخارجية […]

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