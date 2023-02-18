2023/02/18 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتشال جثث عائلة من تحت ركام منزلها المنهار بالديوانية ذوو الطفلتين آية وفاطمة يطالبون القصاص من المجرمين المحافظات – مراسلو (الزمان) طالب ذوو الطفلتين آية وفاطمة ،اللتين قتلتا بعد خطفهما من قبل 3 أشخاص في حي جميلة ببغداد، بإنزال أشد العقوبات بالخاطفين، وإلا سيلجأون إلى الانتقام عشائرياً.والقت مفارز جهاز الامن الوطني في وقت سابق […]

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