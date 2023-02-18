2023/02/18 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا في مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت،بأن الولايات المتحدة وحلفاؤها يناقشون الخطوات الممكنة لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل.وبحسب بلينكن، أظهرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلينكن: واشنطن وحلفاؤها يسعون لضمان أمن أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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