الحلبوسي: “الاسراء والمعراج” هي مناسبة للتأكيد على مكانة الاقصى المبارك

2023/02/18 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن ذكرى الإسراء والمعراج مناسبة للتأكيد على مكانة الأقصى المبارك وفلسطين.وقال الحلبوسي في تغريدة اطّلع عليها / المركز الخبري الوطني/ : إنه” […]

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