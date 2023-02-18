وزير العمل يزور ابعد منطقة في اهوار الجبايش ويعلن شمول ساكنيها براتب الحماية الاجتماعية

2023/02/18 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زار وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم السبت، ابعد منطقة في اهوار الجبايش، معلنا عن شمول ساكنيها براتب الحماية الاجتماعية.

وقال إعلام العمل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي أعلن شمول اهالي منطقة جلاب الواقعة اقصى اهوار الجبايش باعانة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال زيارته المنطقة التي تعتبر مسقط رأسه التي عاش وترعرع فيها أبان طفولته، و تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي يهدف الى الاهتمام بالشرائح الهشة والمعدومة من المجتمع العراقي".

وأوضح الاسدي بحسب البيان الذي صدرعلى هامش الزيارة ان "من واجبنا كحكومة ان نحافظ على التنوع البيئي والاجتماعي في العراق من خلال تقديم فضلى الخدمات للشرائح الضعيفه والفقيرة فيها لاسيما في هذا الوقت الذي تعاني فيه الاهوار من الجفاف ونقص الخدمات"، موعزا بـ"شمول جميع ساكنيها براتب الحمايه الاجتماعية وشمول الشباب العاطلين عن العمل بالقروض الميسره بعد التعاون مع البنك الدولي".

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