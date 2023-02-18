الزلزال المدمر يواصل حصد الأرواح ويرفع الحصيلة إلى أكثر من 48 ألفاً

2023/02/18 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر

الذي ضرب تركيا وسوريا فجر السادس من

شباط الجاري إلى أكثر من 48 ألفاً.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية

"ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى

40642".

وقال رئيس

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