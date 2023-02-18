شاهد بالفيديو.. فريق البحث والإنقاذ العراقي ينهي مهمته في تركيا | أهل المدينة

2023/02/18 | 22:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 40FmBun0zkc

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