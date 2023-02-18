2023/02/18 | 22:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 17 دقيقة

قانون النفط والغاز “بلا اتفاق” داخلي و الإقليم يخشى تأثير القرار الخارجي

منذ 32 دقيقة

بالصور..



الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البوفراج

منذ 37 دقيقة

القانونيّة النيابية ترجح وصول الموازنة الى البرلمان هذا الأسبوع

منذ 57 دقيقة

عناد أربيل وارتفاع الدولار يتسببان في تأخير وصول الموازنة

منذ ساعة واحدة

الحلبوسي مغرداً في ذكرى الاسراء والمعراج: مناسبة للتأكيد على مكانة الأقصى وفلسطين

منذ ساعة واحدة

القانونية النيابية: قد يكون هناك تعسف بحملة المحتوى الهابط

منذ ساعتين

سياسي كردي يدعو الأحزاب الحاكمة لإقليم كردستان إلى “الكف عن السرقة”

منذ 3 ساعات

السوداني يلتقي نظيرته الدنماركية في ميونخ

منذ 3 ساعات

لجنة نيابية: استثمار الغاز خطوة مهمة لتعظيم إلايرادات المالية

منذ 3 ساعات

الحكومة تتبرأ من مقال أوردته الصحيفة الرسمية حول إقليم كردستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: المواطنون سيلمسون نتائج الإصلاحات بشكل واضح قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: المواطنون سيلمسون نتائج الإصلاحات بشكل واضح قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).