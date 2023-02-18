2023/02/18 | 22:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8vDRP2ZQtIo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | تصريحات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بعد ختام مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | تصريحات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بعد ختام مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).