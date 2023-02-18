شاهد بالفيديو.. حكومة الاقليم: أهالي محافظات العراق يشهدون بأنفسهم على أن كردستان يتقدم على مناطق العراق الأخرى

2023/02/18 | 22:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VOaJOoZLu4I

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