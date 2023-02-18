الزراعة: 4 ملايين دونم من الأراضي الصحراوية دخلت الخطة الزراعية للموسم الحالي

2023/02/18 | 22:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، السبت، عن دخول 4 ملايين دونم من الاراضي الصحراوية الخطة الزراعية للموسم الحالي.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي، إن "الوزارة اعتمدت في هذا الموسم على الأراضي الصحراوية لتعويض النقص في المساحات الزراعية التي تسقى عن طريق مياه الأنهار"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف، أن "أكثر من 4 ملايين دونم دخلت في الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي، واغلبها تزرع لمحصول الحنطة، اذ تم الاعتماد فيها على مياه الابار"، لافتا الى أن" العراق يحتوي على خزين هائل من المياه الجوفية".

ولفت الى أن "زراعة تلك المساحات تمت بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وحسب الحاجات الفعلية لهذه الاراضي في محافظات العراق وهي بالأساس أراضي صحراوية تسقى بمياه الابار".

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