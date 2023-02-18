أوروبا تستعد لأزمة نفطية أكثر خطورة من أزمة الغاز

2023/02/18 | 22:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عندما أعلنت روسيا تقليص إمداداتها من الغاز الطبيعي لأوروبا إلى أقل من النصف، سارع محللون وسياسيون أوروبيون للتحذير من انقطاعات الكهرباء ودخول الدول الأوروبية في ركود اقتصادي قاتل قد يخلف مظاهرات عنيفة تسقط العديد من الحكام.لكن كل هذه السيناريوهات السوداء لم تحدث على الأقل بتلك الحدة المتوقعة، بعدما تجاوزت أوروبا ذروة الشتاء، […]

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