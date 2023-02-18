الطائرات المسيرة الصينية لا تزال تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا

2023/02/18 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل صادرات الطائرات المسيرة الذكية الصينية إلى روسيا بطريقة فعالة لاستهداف القوات الأوكرانية، على الرغم من العقوبات الغربية، وفقا لمسؤولين ومحللين أمنيين غربيين وبيانات غمارك، اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".

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