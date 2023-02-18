2023/02/18 | 22:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي، إن...

ظهرت المقالة الكويت تتوقع إحراز تقدم في مسألة الحدود البحرية مع العراق أولاً على المسلة.

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