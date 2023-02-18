سلطنة عُمان.. الشرطة تعتقل شخصًا بعد دهس وإصابة شخصين خلال التفحيط

2023/02/18 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العُمانية، السبت، توقيف مواطن بتهمة دهس وإصابة شخصين خلال قيامه بالاستعراض والتفحيط في محافظة شمال الباطنة شمالي السلطنة.

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