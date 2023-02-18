استمارة تقييم المحافظين تعود للسوداني

2023/02/18 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تيار الحكمة النائب علي البنداوي، اليوم السبت، ان استمارات تقييم المحافظين التي وزعت على نواب المحافظات عادت الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ اكثر من شهر.

وقال البنداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "استمارة تقييم المحافظين التي ارسلت لنواب كل محافظة، عادت للسوداني في الخامس عشر من الشهر الماضي"، مبينا ان "السوداني قد يتخذ قرارا بتغيير المتلكئين والفاسدين منهم".

واعتبر البنداوي ان "الموقف لايسمح ببقاء المحافظين غير الكفوئين والفاسدين بنفس الوقت"، مبينا ان "الحديث الآن يدور عن الذهاب للتغيير لانه لايمكن أن نسمح بأن يبقى المواطن يعاني في ظل موازنة قوامها 180 ترليون دينار هي محصلة لموازنات اكثر من خمسة دول مجاورة وخليجية اي ان موازنتنا تتجاوز عدة دول ومواطننا يعاني الحرمان".

واعتبر أن "التغيير ضروري لأن المحافظ هو رئيس الحكومة المحلية وبتالي هو المسؤول عن تقديم الخدمة للمواطنين في ظل الموازنات الانفجارية".

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