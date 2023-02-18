2023/02/18 | 22:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن عدد العجلات الخاصة بنقل المساعدات الاغاثية والعائدة من سوريا الى العراق.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” بلغ مجموع العجلات العائدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالارقام..



المنافذ الحدودية تُحصي عدد العجلات العائدة من سوريا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. المنافذ الحدودية تُحصي عدد العجلات العائدة من سوريا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. المنافذ الحدودية تُحصي عدد العجلات العائدة من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).