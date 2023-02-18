2023/02/18 | 23:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكالة السورية: ارتفاع ألسنة اللهب من قاعدة حقل العمر بعد استهدافها بالصواريخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/18 | 23:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة السورية: ارتفاع ألسنة اللهب من قاعدة حقل العمر بعد استهدافها بالصواريخ) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة السورية: ارتفاع ألسنة اللهب من قاعدة حقل العمر بعد استهدافها بالصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).