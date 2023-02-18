بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان

2023/02/18 | 23:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت اليوم 18/ شباط /2023، جريدة (الصباح) العراقية مقالا تدعي فيه ان وعبر استطلاع للرأي ظهر أن “سكان إقليم كوردستان قد فقدوا الأمل بالسلطة السياسية ويطالبون بالعودة الى بغداد”.ان هذا المركز الذي يدعي اجرائه الاستطلاعات واعتمدت عليه الجريدة المذكورة، ليس له أساس من العلمية وبعيد كل البعد عن الحقيقة، واذا كانت جريدة (الصباح) والذين يقفون ورائها جادون في تصديقهم لاستطلاعات الراي، فان الغالبية العظمى من شعب كوردستان قد خرجوا يوم 25/9/2017 في اكبر استطلاع للرأي واستفتاء جماهيري وتصويت حر، وقالوا كلمتهم وصوتوا لصالح الانفصال، لكن السلطة الحاكمة آنذاك في بغداد ردوا على الاستفتاء ورأي الجماهير بالهجوم العسكري وباستخدام الجيش ضد أبناء كوردستان وحاصروهم.ان أبناء المحافظات العراقية كافة، هم شهود على تقدم وتطور إقليم كوردستان، وعلى تلك الخدمات والتنمية والأعمار الذي يشهده الإقليم، الامر الذي جعل إقليم كوردستان يتقدم سنوات عديدة على باقي مناطق العراق، فكيف اذن يطالب أبناء كوردستان بالعودة والالتحاق بمنطقة تشهد تخلفا ودمارا على كافة الأصعدة.ان إقليم كوردستان هو كيان قانوني ودستوري، وهو نتاج وحصيلة دماء الاف الشهداء وصمود البيشمركة الابطال، وليس هناك قوة تستطيع ان تفكك وتنهي إقليم كوردستان، ولن تؤثر في بنيان كوردستان مقالة نشرتها جريدة مفلسة تصرف عليها أموال طائلة دون ان يشعر أحد بوجودها أو إن كانت قد أغلقت أم لا تزال تصدر.

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