2023/02/18 | 23:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ختام مشاركة السوداني بمؤتمر ميونخ.. وعود متعددة أهمها الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفقر ورسائل دولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/18 | 23:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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