البرلمان يستضيف محافظ كربلاء لبحث زيادة استيعاب الزائرين

2023/02/18 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب عن محافظة كربلاء فراس المسلماوي، السبت، عن عزم البرلمان استضافة المحافظ نصيف جاسم الخطابي لبحث خطط توسيع الخدمات وزيادة سعة استقبال الزائرين.

وقال المسلماوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن ” محافظة كربلاء بحاجة إلى منظومة كاميرات متورطة وشوارع تليق بالزائرين وجسور وأنفاق ومواصلات لاستيعاب الزائرين من داخل العراق وخارجه “.

وأضاف أن ” محافظة كربلاء المقدسة واهميتها يجب ان تحظى برعاية خاصة من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان من خلال زيادة التخصيصات المالية ضمن قانون موازنة 2023 وذلك لاستيعابها اكثر من 60 مليون زائر سنويا “،

وأشار إلى أنه “في القريب العاجل سيتم إستضافة محافظ كربلاء داخل اللجنة المالية من أجل شرح برنامجه وما تحتاجه المحافظة من تخصيصات مالية إضافية لاستيعاب الزائرين “.

وأعلنت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، أمس الجمعة، عدد الزائرين الذين أحيوا مراسيم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).



أكثر من 12 مليون زائر.

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