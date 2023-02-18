توقف أكبر مشاريع الري في نينوى ينهي سقي 240 ألف دونم زراعي

2023/02/18 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تسبب الانخفاض الحاد بمناسيب بحيرة سد الموصل، بخروج مشروع ري الجزيرة الشمالي العملاق عن الخدمة والمسؤول عن سقي مساحة تصل إلى 240 ألف دونم، ويعد من أهم المشاريع الإروائية في البلاد.

وقال رئيس قسم هندسة السدود والموارد المائية بجامعة الموصل انمار عبد العزيز في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إنَّ المرحلة الأولى من المشروع مغطاة بالكامل بشبكة من القنوات والتي تغذي الأنابيب الواصلة للتقانات الحديثة للري بالرش، مبيناً أنَّ المشروع كان قد تعرض للتخريب إبان سطوة عصابات “داعش” الإرهابية على المدينة”.

وأكد أنَّ المشروع وبسبب الانخفاض الحاد بمناسيب بحيرة سد الموصل مؤخراً، توقف عن العمل وخرج من الخدمة تماماً، ما يهدد بتلف المحاصيل المزروعة ضمن 240 ألف دونم والمسؤول حصراً عن توفير الحصص المائية لها، من خلال محطة ضخ رئيسة غاطسة تحت الماء في بحيرة سد الموصل وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط بتصريف 45 متراً مكعباً بالثانية.

وذكر أنَّ مشروعي ري الجزيرة الجنوبي والشرقي، في طور الدراسة حالياً مع محاولة إعادة التصاميم لغرض مباشرة تنفيذهما، لمساهمتهما الفاعلة إضافة إلى الجزء الشمالي منه، في توسعة الرقعة الزراعية للبلاد، عاداً المشروع بأجزائه الثلاثة، سلة خير واعدة ومهمة وذات بعد ستراتيجي للبلاد.

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