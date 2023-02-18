2023/02/18 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، قرارا بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات، أيستر لينش، بعدما شاركت في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات.

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