2023/02/19 | 00:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RZhJ7o8tA9A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يشخص التخبط لدى المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي للحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني يشخص التخبط لدى المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي للحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).