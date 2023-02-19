أغنية: بغداد يا قلعة الأسود بين زمنين، ودور عبد الناصر في إطلاقها

2023/02/19 | 00:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد صبري لم تكن أغنية (بغداد يا قلعة الأسود ومنارة المجد التليد) أغنية عابرة تغنى وتمضي وإنما كانت ومضة ووقفة وشهادة لبغداد وتهنئة من شعب مصر لشعب العراق الذي...أكمل القراءة ←

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