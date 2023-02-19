دعوات أمريكية لتسليم جورج بوش جائزة نوبل للسلام

2023/02/19 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

شهد اليوم السبت، اطلاق صحف أمريكية وبعض الجهات السياسية الداخلية، دعوات لمنح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، جائزة نوبل للسلام تحت ذريعة "إنقاذه حياة الملايين".

وبينت صحيفة ذا دالاس مورننغ نيوز الامريكية في مقال رأي ترجمته (بغداد اليوم)، ان الدعوات التي اطلقت لمنح بوش جائزة نوبل للسلام هي "منطقية"، مؤكدة ان العديد من المنظمات والسياسيين وأصحاب الرأي داخل الولايات المتحدة، يرون بان اعداد الذين انقذتهم إدارة بوش كانت اكثر ممن قتلتهم.

ادعاءات المؤسسات الامريكية بنيت على أساس المساعدات التي قدمتها إدارة بوش عام 2000 لدولة في افريقيا تعرف باسم بوستوانا، وبعدد سكان يزيد عن المليونين مواطن، مؤكدة، ان تلك الدولة شهدت انتشارا لوباء الايدز كاد ان "يبيد السكان" قبل ان تتحرك إدارة بوش لتقديم المساعدات لهم، على حد ادعاءاتها.

الدعوات التي اطلقت واجهت بانتقادات شديدة داخل الولايات المتحدة معلنة بان بوش وخلال فترة رئاسته، تسبب بتدمير "حياة الملايين" واصفة إياها بــ "جريمة كبرى" بحسب ما بينت شبكة ريل كلير بولتكس ومجلة ريسن الامريكية.

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