السوداني يعود إلى العراق بعد اختتام مشاركته في مؤتمر ميونخ

2023/02/19 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

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عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى أرض الوطن بعد اختتام مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عاد إلى أرض الوطن بعد اختتام مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59" .

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