توجيه من وزير الداخلية لمديري تسجيل المركبات

2023/02/19 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، السبت، توجيهاً لمديري تسجيل المركبات، مشدداً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وقالت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشمري أكد على ضرورة العمل وفق الخطط الهادفة من أجل خدمة المواطنين بالمستوى الذي يليق بهم وتخفيف العبء عنهم".

وأضافت أن "ذلك جاء خلال اجتماع عقده مع مديري تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات".

وشدد الشمري، وفقا للبيان، على "التعامل الحسن مع المراجعين ومحاربة الفساد بجميع أشكاله والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتبسيط الإجراءات".

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