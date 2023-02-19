شولتز لـCNN: صناعة الأسلحة كما السيارات.. وعلى ألمانيا الاتجاه للإنتاج الدائم

2023/02/19 | 00:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جزء من لقاء للمستشار الألماني أولاف شولتز، مع مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، أجاب المستشار الألماني عن سؤال يدور حول ما إذا نفدت الذخيرة ولم تستطع مصانع الذذخيرة زيادة إنتاجها مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فكيف سيكون الحكم على هذه الحرب؟

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