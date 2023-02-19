MiLO Casting: فرصة جديدة لك ولعائلتك للحصول على 2500 دولار

2023/02/19 | 00:45 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث MiLO Casting عن أشخاص وممثلين مناسب لإعلان تلفزيوني قابل أجر كبير، ويتضمن الموضوع حول الطبخ وتجمع العائلة معا.يمكنك المشاركة بإرسال مقاطع فيديو صريحة وواقعية لك أو لعائلتك، ويمكن لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا التقديم.ولن تضطر إلى إجراء اختبار شخصي، ما عليك سوى استخدام هاتف الكاميرا لتسجيل مقطع فيديو يعرض بعض […]

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