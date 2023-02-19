رئيس سلطة الطيران المدني: لا نعرف عائدية مطار النجف ولا نعلم أين تذهب إيراداته

2023/02/19 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف رئيس سلطة الطيران المدني عماد الأسدي، اليوم السبت، بأن السلطة لا تعرف عائدية مطار النجف ولا تعلم أين تذهب إيراداته وقال الأسدي، في حديث متلفز تابعته إيرث نيوز إن “مطار النجف ليس له مرجعية ولا نعلم عائديته المادية”.وأضاف أن “المطارات الاتحادية هي بغداد والبصرة والموصل وذي قار الذي هو قيد […]

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