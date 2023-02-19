بطولة إنكلترا.. أرسنال يستعيد الصدارة وليفربول يواصل صحوته

2023/02/19 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي، بفوزه المثير والقاتل 4-2 على مضيفه أستون فيلا مقابل تعادل منافسه 1-1 مع مضيفه نوتنغهام فوريست، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين السبت.

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