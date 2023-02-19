2023/02/19 | 00:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة المجتمعية أسهمت بوقف الكثير من حالات الإبتزاز الالكتروني بغداد – الصباح الجديد: دعا اللواء الدكتور سعد معن المهتمين بشؤون تربية الطفل وإعداده وتنشئته الى القيام بمراجعة شاملة وحقيقية لما تتعرض له الطفولة في العراق من مخاطر، جراء توجهات برامج وأجهزة وتقنيات ذكية ومواقع الكترونية، تبث مختلف توجهاتها وتستهدف الطفولة في المقام الاول، مشيرا الى ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ورشة توعوية لحماية الأطفال من مخاطر المواقع الالكترونية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ورشة توعوية لحماية الأطفال من مخاطر المواقع الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).