اليوم.. ست مواجهات في الجولة 17 لممتاز الكرة و»هاتريك» الغاني أوبوكو يرجح دهوك على نفط ميسان

2023/02/19 | 00:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعاء 5 لاعبين جدد لمنتخبنا الشبابي استعداداً لنهائيات آسيا بغداد ـ الصباح الجديد: تجرى اليوم الاحد 6 مباريات ضمن الجولة الـ 17 من المرحلة الأولى الدوري الممتاز..اذ يشهد ملعب كربلاء الدولي إقامة مباراتين الأولى في الساعة الثانية الا ربع ظهرا بين القاسم والنفط تعقبها في الساعة السادسة والربع مساء مباراة كربلاء والديوانية..ويلتقي في ...

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