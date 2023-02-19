دفعة هائلة لميلان قبل موقعة توتنهام الفاصلة

2023/02/19 | 00:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر سيتي في مهمة سهلة بدوري الأبطال العواصم ـ وكالات: تلقى نادي ميلان الإيطالي، دفعة معنوية هائلة، قبل مواجهة توتنهام هوتسبيرز، في إياب منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا..اونتزع ميلتن فوزا مهما على السبيرز، بنتيجة (1-0) في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب سان سيرو في ميلانو، قي حين سيقام لقاء الإياب في لندن يوم ...

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