في بغداد.. العثور على جثة طفل تحملها

2023/02/19 | 01:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، بالعثور جثة طفل تحملها كلاب سائبة شمالي بغداد.

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