2023/02/19 | 01:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حوار مع رئيس الوزراء في ختام مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن قناة التغيير الفضائية.

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