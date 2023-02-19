شاهد بالفيديو.. هل ستلاقي موازنة عام 2023 مصير موازنة العام الماضي ؟ | مواقف.. 07700833388 - 07510198188



شاهد بالفيديو.. هل ستلاقي موازنة عام 2023 مصير موازنة العام الماضي ؟ | مواقف.. 07700833388 - 07510198188
2023/02/19 | 02:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: A4eCKhUMXLQ

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