هجوم صاروخي يستهدف دمشق.. والنظام السوري يتهم إسرائيل

2023/02/19 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت رويترز، نقلا عن شهود ومصدر رسمي، بأن "هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف في ساعة مبكرة من، صباح الأحد، بالتوقيت المحلي، مبنى في حي كفر سوسة بوسط العاصمة السورية دمشق، بالقرب من مجمع أمني كبير قريب من منشآت إيرانية".

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