ريال مدريد يعود بفوز ثمين من أرض أوساسونا

2023/02/19 | 02:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد ريال مدريد بثلاث نقاط ثمينة من أرض مستضيفه أوساسونا بعد فوزه الثمين عليه بهدفين دون مقابل السبت ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وبهذا الفوز المهم، رفع النادي الملكي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة الذي يواجه قادش غداّ الأحد.وسجّل […]

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