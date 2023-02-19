إيران وروسيا.. حدود التقارب ومباعث القلق

2023/02/19 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت العلاقات الإيرانية – الروسية مرحلة استراتيجية جديدة، كنتيجة للأزمة الأوكرانية، حيث تتعاظم الشواهد على مضي طرفيها في تخطي المحاذير والحواجز التي كانت تكبح جماح هذه العلاقة، وتقف بها عند حدود الممكن والمتاح دوليا، وفقا لحسابات المصالح وديناميات القوة بين كبار اللاعبين الدوليين.

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