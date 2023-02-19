بايدن يزور بولندا الثلاثاء حاملا “رسالة” إلى بوتين

2023/02/19 | 04:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن في 16 شباط/فبراير 2023 في البيت الأبيض بواشنطن © ا ف ب مانديل نغان واشنطن (أ ف ب) – يزور الرئيس الأميركي جو بايدن بولندا الثلاثاء والأربعاء حاملا “رسالة” حازمة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيدعم أوكرانيا “طالما لزم الأمر”، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد وفي لحظة […]

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